Он назвал Макгрегора наркоманом и лепреконом, а Хабиба – любителем овец. Кто новый король трештока

«С годами Конор растерял форму. Он понемногу употребляет кокаин, часто проводит время с проститутками. Он – упоротый коксом маленький лепрекон, который потихоньку теряет форму», – сказал боец UFC Колби Ковингтон перед поединком Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

После того, как Хабиб придушил Конора, Колби казнил уже дагестанца. «Если бы вы знали, что люди Кебаба делали с овцами у себя на родине, вы бы не подходили к ним так близко. Хабиб – грязное животное. Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, тупой ****** [любитель овец]», – сказал Ковингтон, обращаясь к Нурмагомедову.

Так кто же этот дерзкий парень, что обвинил Хабиба в скотоложестве?

Колби – живая иллюстрация того, что карьеру в смешанных боевых искусствах спортсмену делает не только его мастерство, но и незакрывающийся рот. За последние годы Ковингтон наговорил столько, что впору составить цитатник его афоризмов – отточенной меткости его фраз позавидовал бы Оскар Уайльд.

Один из главных скандалов с участием Ковингтона случился в прошлом году: после победы над Демианом Майей американец выпалил в микрофон на глазах у бразильской публики: «Бразилия – помойка! Вы все грязные животные!»

Теперь семья Колби переживает, что у сына возникнут неприятности, если он еще раз приедет в Бразилию. «Я буду нервничать, если нам придется снова посетить Бразилию», – говорит Брэд Ковингтон, отец бойца.

В июне 2018-го после победы над Рафаэлом Дус Анжусом Колби захватил временный титул чемпиона UFC в полусреднем весе (сейчас пояс вновь отошел к Тайрону Вудли), но он точно на этом не остановится. «Я – плохой парень, суперзлодей. Но это реальная жизнь, а в ней побеждают как раз суперзлодеи и плохие парни», – говорит Колби, и складывается ощущение, что он вот-вот воткнет в глаз собеседнику заточенный карандаш.

Ненависть, которая окружает Ковингтона, не только не бесит, но и подпитывает его: на бой против Дус Анжуса он вышел под трек 50 Cent «Many Men». Этот выбор объясняется строчкой из песни: «Многие люди желают моей смерти» (Many men are wishing death upon me). Колби, как iPhone на морозе, постоянно нуждается в подзарядке – только подпитывает его не электроэнергия, а провоцируемый им хейт.

Автор ESPN Грег Розенштайн провел с Колби целые сутки, чтобы выяснить: он реально такой сумасшедший или просто прикидывается, играет на публику. Оказалось, верен второй вариант. «Когда камера не направлена на Колби, он выглядит довольно спокойным человеком. Очевидно, он всего лишь тот, кто отлично выучил правила игры. Спровоцируй кого-нибудь, пусть люди поговорят, привлеки внимание к себе и к UFC – вот эти правила. Они плюс победы в пределах октагона приведут Колби туда, куда он хочет прийти», – пишет Розенштайн.

Отлично выучив законы трештока, Колби объявил себя наследником Конора Макгрегора. «Я денежный боец, я новый Конор Макгрегор. Я его лучшая версия. Могу драться, могу говорить, я могу продолжать рубиться, когда бой становится тяжелым. Я не буду бегать от тяжелого боя, как это делал он в поединке с Нэйтом Диасом», – сказал Ковингтон, добавив, что предвидит переход Конора из легкого веса в полусредний.

Если это случится, то мы станем свидетелями зарубы двух главных трештокеров мира; пока же Колби нужно сразиться с Вудли и забрать у него чемпионский пояс, но до этого боя еще далеко. В поединке с Дарреном Тиллом действующий чемпион UFC в полусреднем весе травмировал руку, и ему потребовалась операция. По всем законам жанра Вудли обязательно подерется с Ковингтоном, но пока нет даже даты боя.

Зато есть огненные оскорбления Колби, которым он, как кислотой, обливает всех подряд: бразильцев, Хабиба, Конора, самого Вудли и других. Признайте, за этим очень весело наблюдать.

Ковингтон дрался в UFC 10 раз (9 побед, 1 поражение от Варлея Алвиса).

В боях под эгидой других организаций (AFC, CFA, Fight Time, Midtown Throwdown) Колби неизменно побеждал.

