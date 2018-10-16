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Менеджер Нурмагомедова: «За 2 миллиона долларов 50 Cent может открыть Хабибу бутылку Coca-Cola»

Менеджер Нурмагомедова: «За 2 миллиона долларов 50 Cent может открыть Хабибу бутылку Coca-Cola»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Дагестанский боец даже не посмотрит в сторону этой суммы.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал намерение рэпера 50 Cent заплатить его бойцу 2 миллиона долларов за переход из UFC в Bellator.

«За 2 миллиона долларов он может открыть Хабибу бутылку Coca-Cola. Хабиб зарабатывает много денег. Если речь идет о 50 миллионах и выше, мы можем это обсудить. Но 2 миллиона? Это мусор», – приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

  • Хабиб может уйти из UFC из-за разногласий с главой организации Дэйной Уайтом.
  • 50 Cent приедет в Дагестан после съемок сериала Power и поговорит с Нурмагомедовым.

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