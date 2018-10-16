Дядя Нурмагомедова: «Планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать»

Дядя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Алекс Нурмагомедов рассказал, что боец мог выступать не за Россию, а за Украину.

«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать.

У Хабиба была обида из-за отказа в украинском гражданстве. Он спрашивал, почему не дают паспорт, почему они так смотрят на эту ситуацию? Я отвечал ему, что не знаю и ничего сделать не могу», – отметил Алекс в интервью «Спорт-Экспрессу».

В настоящий момент Алекс проживает в Полтаве, у него украинское гражданство.

После победы над Конором Макгрегором Нурмагомедов может прекратить выступления в UFC из-за разногласий в Дэйной Уайтом.

Следующий бой Хабиб, возможно, проведет против боксера Флойда Мэйуэзера.

Отец Хабиба: «Такой бой должен состояться в России. Разнесем этого Флойда»

Шальные видео и гениальные кадры – расставляй лайки в нашем инстаграме