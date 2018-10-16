Бой Хабиба Нурмагомедова и Флойда – пустой треп. Нет ни интриги, ни нерва, ни трештока

Конор Макрегор сильно сдал как боец (3 поражения за 5 последних выходов), но остался гениальным предпринимателем. Во-первых, его виски действительно взорвал рынок: в сентябре напиток побил свой же рекорд по продажам и стал желанным продуктом даже в России – об этом говорит бешеная статистика поисковых запросов.

Во-вторых, бизнес-модель Макгрегора уже пытается зафраншизить Хабиб Нурмагомедов – человек, который окончательно лишил Конора короны. Суть схемы простая: нужно вырасти в суперзвезду UFC, а затем на пике востребованности мигрировать в бокс, прыгнув в ринг к Флойду Мэйуэзеру. Тот давно стал гением в продюсировании боев, поэтому, несмотря на официально завершенную карьеру, редко отказывается от шанса поднять еще 2-3 сотни миллионов долларов за полчаса.

Макгрегор провернул выгодную операцию в 2017-м – да, получил от Флойда по тыкве, но обеспечил себя на всю жизнь. Хабиб, вероятно, рассчитывает выступить достойнее Конора, но ничего не получится – их бой с Мэйуэзером нереален.

Нулевой интерес

Нурмагомедов начал ставить мощные удары лишь в 15-16 лет – это осознанный выбор дагестанца и его отца, который тренирует Хабиба всю жизнь. Абдулманап уверен: для ММА важнее еще в детстве овладеть борцовскими приемами, а хуки с апперкотами можно добить попозже.

С одной стороны, отец прав: его сын – объективно классный, упрямый и безжалостный борец. С другой стороны, поздний переход к ударам все же сказался на скиллах Нурмагомедова – он не умеет отправлять соперников в кому. Хабиб лупил и Яквинту, и Макгрегора, но избиения не приводили к нокаутам – парни выживали под щадящими кувалдами Нурмагомедова.

Из-за этого фактора бой Хабиба с Флойдом абсолютно лишен смысла. Что будет делать ММА-шник в ринге? Бегать от Мэйуэзера? Ставить блоки? Получать предупреждения за проходы в ноги?

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

У Конора был имидж ударника – казалось, есть мизерная вероятность, что он достанет Флойда левой и пошатнет его. У Хабиба нет для бокса практически ничего – в тяжелых перчатках он сможет лишь закрыться в углу и отхватить технический нокаут.

Скорее всего, боксерскую бесперспективность и незрелищность дагестанца прекрасно осознают и промоутеры. Так что драка Мэйуэзера и Нурмагомедова реалистична лишь в одном случае – если это будет полушутливая выставочная дуэль в Чечне. Например, как у Кличко, который сыграет в шахматы с Льюисом в Киеве.

Никакого трештока

Хабиб с улыбкой назвал себя королем джунглей и вызвал Флойда душевным видосом – чувствуется, что дагестанец пошел на такой шаг из-за конфликта с UFC, а не из-за того, что ему действительно противен американский боксер.

Нурмагомедов словно не осознает: 50% успеха боя Макгрегор – Мэйуэзер обеспечили искристые пресс-конференции, на которых Конор оскорблял и делал шоу, а Флойд артистично парировал и тоже периодически устраивал перформансы (например, бросался купюрами). Хабиб так не сможет – он совсем не конферансье, а еще его раздражает трешток.

Флойд Мэйуэзер швыряет деньги во время пресс-конференции с Конором МакгрегоромGetty Images

Невозможно раскрутить бой фразами в духе «У него ноль поражений, я уважаю этого парня». Такие постные заявления интересны только корреспондентам, которые берут интервью у тренеров РПЛ. А люди жаждут хейта – им важно видеть двух гладиаторов (даже если это актерство), а не бизнесменов, которые согласились полчасика поплясать в ринге ради зверских миллионов долларов.

Короче: Хабиб не вывезет пресс-тур, а Флойд уже слишком стар, чтобы тащить все на себе. Он готов подыграть, но едва ли захочет кривляться и прыгать по сценам как безумный Конор. Жаль, но это правда.

Минимум компромиссов

Есть легенда, что Мэйуэзера можно уговорить на промежуточные правила – допустим, разрешить не только удары руками, но и пару борцовских приемов плюс лоукики. Да, так было бы честнее и зрелищнее, но запомните: Флойд никогда в жизни не пойдет на подобный риск.

Он прав на тысячу процентов. В этой диспозиции диктовать условия может исключительно боксер.

От него и только от него зависит, станет ли ММА-шник долларовым мультимиллионером. Не хочешь боксировать? Свободен. Мечтаешь о тычках ногами? Что ж, сиди в октагоне на контракте у жадного Дэйны Уайта.

Поэтому бой Хабиба и Флойда – тотальное фэнтези. Им нечего делить, им не хочется шуметь, а еще они просто разные спортсмены. Промоутировать такой ивент – самоубийство: люди точно не клюнут на эту афишу без нормальной раскрутки, но ее гарантированно не будет. В результате Флойд вернется к боксерам (Мэнни скучает), а Хабиб – в UFC: там его еще ждут нерешенные вопросики с Тони Фергюсоном.

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