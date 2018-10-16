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«Никогда не говори плохо о моем брате». Хабиб Нурмагомедов теперь наехал на 50 Cent
Дагестанец вступил в еще один конфликт.
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов вступился за своего менеджера Али Абдель-Азиза после того, как тот высмеял предложение рэпера 50 Cent.
«Никогда не говори плохо о моем брате», – написал Хабиб под постом 50 Cent, где рэпер назвал Абдель-Азиза «дурачком в дешевом костюме». После этого американец снес пост.
- 50 Cent предложил Хабибу 2 млн долларов за переход из UFC в Bellator. Абдель-Азиз в ответ на это заявил, что за такие деньги рэпер может разве что открыть для Хабиба бутылочку Coca-Cola.
- Нурмагомедов может уйти из UFC из-за конфликта с Дэйной Уайтом.
Бой Хабиба и Флойда – пустой треп. Нет ни интриги, ни нерва, ни трештока
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