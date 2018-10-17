Дэйна Уайт: «Хабиб Нурмагомедов остается в UFC. Насчет Зубайры Тухугова не уверен»

Президент UFC Дэйна Уайт заверил поклонников, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не покинет организацию.

«С Хабибом у нас все хорошо, он остается. Все будет в порядке. Мы проработали этот вопрос, у нас все будет нормально. Очевидно, он был немного расстроен и вспылил. Послушайте, последний бой был для него очень эмоциональным. Но Хабиб – отличный парень, и у нас всегда были отличные отношения.

Хабиб остается в UFC. Насчет Зубайры Тухугова я пока не уверен на 100%», – приводит слова Уайта TMZ.

После боя против Конора Макгрегора Нурмагомедов покинул пределы октагона и вступил в схватку с представителями ирландского бойца.

Тухугов был одним из членов команды Хабиба, кто залетел в октагон и атаковал Макгрегора.

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