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Рамзан Кадыров – Зубайре Тухугову: «Видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему»

Кадыров – Тухугову: «Видел, твою оплеуху Конору. Это не по-нашему»
Eurosport

1 час назад

Настоящий чеченец пробьет так, что от Конора останутся только щепки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к бойцу ММА Зубайре Тухугову, который может лишиться членства в UFC.

«Зубайра, ты знаешь, кто ты и откуда! Я помню тебя еще с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке.

С призывом твоего великого односельчанина Ахмата-Хаджи мир узнал многих Къонахов, что ценой собственной жизни не позволяли даже смотреть непочтительно в свою сторону. Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы – твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всем свете клуб «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне. И вот еще что. Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому.

Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни: бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах – молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говорится. Как-то так, Зубайра!» – написал Кадыров в инстаграме.

  • Тухугова могут выгнать из UFC из-за потасовки после боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
  • 27 октября Зубайра должен был подраться с Артемом Лобовым.

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