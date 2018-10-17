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Хабиб Нурмагомедов репостнул мультик, где он по очереди уложил Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора

Хабиб репостнул мультик, где он по очереди уложил Мэйуэзера и Макгрегора
Eurosport

36 мин. назад

Намекает на то, что бой состоится.

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов репостнул анимированный ролик, чей автор (пользователь под ником @mojahedfudailat) изобразил поединок дагестанца против Флойда Мэйуэзера.

По сюжету ролика Нурмагомедов нокаутирует Мэйуэзера, после чего на ринге появляется Конор Макгрегор. Хабиб побеждает и его – конечно, при помощи удушающего приема.

  • После победы над Макгрегором Нурмагомедов вызвал на поединок Мэйуэзера, отметив, что в джунглях есть только один король.
  • Мэйуэзер принял вызов Хабиба, призвав CBS, Showtime и MGM Grand готовить деньги.
  • Неясно, по каким правилам пройдет бой, если он вообще состоится. Конор в августе 2017-го дрался против Флойда по правилам бокса.

Хабиб и Мэйуэзер развели пустой треп. Они никогда не подерутся

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