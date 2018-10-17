Хабиб Нурмагомедов репостнул мультик, где он по очереди уложил Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
Намекает на то, что бой состоится.
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов репостнул анимированный ролик, чей автор (пользователь под ником @mojahedfudailat) изобразил поединок дагестанца против Флойда Мэйуэзера.
По сюжету ролика Нурмагомедов нокаутирует Мэйуэзера, после чего на ринге появляется Конор Макгрегор. Хабиб побеждает и его – конечно, при помощи удушающего приема.
- После победы над Макгрегором Нурмагомедов вызвал на поединок Мэйуэзера, отметив, что в джунглях есть только один король.
- Мэйуэзер принял вызов Хабиба, призвав CBS, Showtime и MGM Grand готовить деньги.
- Неясно, по каким правилам пройдет бой, если он вообще состоится. Конор в августе 2017-го дрался против Флойда по правилам бокса.
Хабиб и Мэйуэзер развели пустой треп. Они никогда не подерутся
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