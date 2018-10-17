Eurosport

Конор Макгрегор устроил лучшее промо своему виски: протянул бутыль фанату из окна Роллс-Ройса

Макгрегор устроил лучшее промо своему виски: протянул бутыль фанату из окна Роллс-Ройса
Eurosport

36 мин. назад

А может, продажи идут не очень?

Конор Макгрегор вовсю пиарит алкогольный напиток Proper 12, выпущенный под собственным брендом.

Виски с незамысловатым названием («proper» – настоящий, «12» – округ Дублина, где вырос Конор) официально поступили в продажу несколько месяцев назад. Макгрегор привлек повышенное внимание к бренду во время пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым – боец притащил бутыль с собой и потягивал виски на протяжении мероприятия.

Но и самыми банальными методами промо ирландец не брезгует: например, проезжая на Роллс-Ройсе, просто протянул бутылку случайному фанату. За действом наблюдал секьюрити, подозрительно похожий на Мэйуэзера.

  • Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе.
  • Ирландец уже заявил, что ожидает реванша.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту

01:11
Популярные видео
«Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре
 877 просмотров8 ч
Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам
1 181 просмотровВчера в 17:14
А еще вам может понравиться