Конор Макгрегор устроил лучшее промо своему виски: протянул бутыль фанату из окна Роллс-Ройса

Конор Макгрегор вовсю пиарит алкогольный напиток Proper 12, выпущенный под собственным брендом.

Виски с незамысловатым названием («proper» – настоящий, «12» – округ Дублина, где вырос Конор) официально поступили в продажу несколько месяцев назад. Макгрегор привлек повышенное внимание к бренду во время пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым – боец притащил бутыль с собой и потягивал виски на протяжении мероприятия.

Но и самыми банальными методами промо ирландец не брезгует: например, проезжая на Роллс-Ройсе, просто протянул бутылку случайному фанату. За действом наблюдал секьюрити, подозрительно похожий на Мэйуэзера.

Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Ирландец уже заявил, что ожидает реванша.

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