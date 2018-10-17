Eurosport
Конор Макгрегор устроил лучшее промо своему виски: протянул бутыль фанату из окна Роллс-Ройса
А может, продажи идут не очень?
Конор Макгрегор вовсю пиарит алкогольный напиток Proper 12, выпущенный под собственным брендом.
Виски с незамысловатым названием («proper» – настоящий, «12» – округ Дублина, где вырос Конор) официально поступили в продажу несколько месяцев назад. Макгрегор привлек повышенное внимание к бренду во время пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым – боец притащил бутыль с собой и потягивал виски на протяжении мероприятия.
Но и самыми банальными методами промо ирландец не брезгует: например, проезжая на Роллс-Ройсе, просто протянул бутылку случайному фанату. За действом наблюдал секьюрити, подозрительно похожий на Мэйуэзера.
- Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе.
- Ирландец уже заявил, что ожидает реванша.
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