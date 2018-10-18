Instagram

Зубайра Тухугов – Рамзану Кадырову: «Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие»

Тухугов – Кадырову: «Старший брат, мы еще покажем им»
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Хлесткие козырьки.

Боец UFC Зубайра Тухугов ответил главе Чечени Рамзану Кадырову, который пожурил парня за оплеуху Конору Макгрегору: «Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах – молчаливо, коротко и хлестко».

«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути, я всегда был спокоен, зная, что у меня есть поддержка в твоем лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова. И где бы я не находился, я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие», – написал Тухугов в инстаграме.

  • Тухугова могут выгнать из UFC из-за потасовки после боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
  • 27 октября Зубайра должен был подраться с Артемом Лобовым.

Рамзан Кадыров – Зубайре Тухугову: «Видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему»

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Руни посмотрел, что до ворот 35 метров, усмехнулся и засадил мяч точно в девятину

00:45
Популярные видео
Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту
1 221 просмотров22 ч
«Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре
1 284 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться