Зубайра Тухугов – Рамзану Кадырову: «Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие»

Боец UFC Зубайра Тухугов ответил главе Чечени Рамзану Кадырову, который пожурил парня за оплеуху Конору Макгрегору: «Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах – молчаливо, коротко и хлестко».

«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути, я всегда был спокоен, зная, что у меня есть поддержка в твоем лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова. И где бы я не находился, я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие», – написал Тухугов в инстаграме.

Тухугова могут выгнать из UFC из-за потасовки после боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

27 октября Зубайра должен был подраться с Артемом Лобовым.

Рамзан Кадыров – Зубайре Тухугову: «Видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме