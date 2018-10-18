Зубайра Тухугов – Рамзану Кадырову: «Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие»
Хлесткие козырьки.
Боец UFC Зубайра Тухугов ответил главе Чечени Рамзану Кадырову, который пожурил парня за оплеуху Конору Макгрегору: «Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах – молчаливо, коротко и хлестко».
«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути, я всегда был спокоен, зная, что у меня есть поддержка в твоем лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова. И где бы я не находился, я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие», – написал Тухугов в инстаграме.
- Тухугова могут выгнать из UFC из-за потасовки после боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
- 27 октября Зубайра должен был подраться с Артемом Лобовым.
Рамзан Кадыров – Зубайре Тухугову: «Видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему»