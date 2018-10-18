«Я боксировал в зале и продавал крэк». 50 Cent манит Хабиба и унижает Мэйуэзера

Променял спорт на наркоту

16 лет назад Eminem познакомил Кёртиса Джексона с продюсером Dr. Dre и подарил школьникам нулевых самый четкий рингтон. In da Club звучала со всех телефонов в форматах midi и wav, а видео сутками крутили музыкальные телеканалы. В клипе качевый бит органично дополнял поджарый исполнитель – казалось, мышцы этого супертяжа могут вырубить любого.

Внешность чемпиона, который способен выстоять 12 раундов на ринге, имеет далекий бэкграунд. Задолго до того, как стать 50 cent, Кёртис с наслаждением лупил ровесников. В 11 по соседству открылся зал бокса, и парень окунулся в спорт. Джексон даже выиграл юниорскую Олимпиаду – крупнейшее спортивное соревнование американской молодежи.

«Если я не убивал время в школе, то боксировал в зале или продавал крэк», – Кёртис балансировал между спортом и сбытом наркотиков, но в итоге выбрал деньги. Достать купюры было проще в незаконной торговле, поэтому бокс отошел в раздел хобби.

Поругался с Мэйуэзером

Когда пик музыкальной карьеры прошел, у рэпера снова появилось время на любимое занятие детства. 50 Cent подружился с Флойдом Мэйуэзером и изо всех сил цеплялся за боксерскую тусовку. В 2012-м Кёртис и Флойд даже договорились о совместном создании промоушн-компании TMT, но планы боксера поменялись. После двух месяцев тюрьмы за избиение бывшей подруги Мэйуэзеру было не до бизнеса.

Флойд Мэйуэзер, 50 CentOther Agency

Джексон психанул, разругался с чемпионом в соцсетях и получил лицензию на открытие собственной организации SMS Promotions. Команда 50 Cent занималась делами олимпийского чемпиона Юриоркиса Гамбоа и чемпиона мира в полулегком весе Билли Диба, но долго не протянула. В 2015-м компанию признали банкротом, а долги составили около полумиллиона долларов.

Все это время Джексон и Мэйуэзер троллили друг друга в интернете. Рэпер в основном давил на умственные способности оппонента, но боксер умело уклонялся. «Флойд, я пожертвую 750 тысяч долларов любой организации на твой выбор, если ты без запинок прочитаешь одну страницу «Гарри Поттера», – один из самых резонансных челленджей от Кёртиса. Спортсмен не принял вызов, но заткнул знакомого постом в инстаграме – на фото были чеки суммой в 72 миллиона долларов.

Бывшие бро ссорятся до сих пор. Например, в июле Мэйуэзер посвятил Джексону чуть ли не целую поэму: «Ты сошел с ума, потому что мать твоего старшего сына не хочет быть с тобой, а твои песни не играют на радио. Ты завидуешь каждому рэперу и спортсмену, которые в тренде. Ты постоянно влезаешь в чей-то бизнес, чтобы казаться значимым. Бесишься, что Канье Уэст закончил твою карьеру?»

Сотрудничает с конкурентом UFC

В конце сентября 50 Cent начал сотрудничество с Bellator – организацией, которая проводит бои в смешанных единоборствах. По соглашению компания будет продвигать бизнес-проекты рэпера: линию одежды Get The Strap и шампанское Le Chemin du Roi. В ответ Джексон предоставит миллион долларов победителю Гран-при в полусреднем весе.

«Я счастлив стать партнером Bellator. Бои ММА превращаются в одно из самых ярких событий в мире. Когда наши отношения с Bellator окрепнут, я еще больше углублюсь в бизнес единоборств. Это позволит мне привлекать в проект топ-звезд», – уверяет 50 Cent. Что бы ни писал Флойд, у Кёртиса есть предпринимательская жила. Помимо одежды и шампанского рэпер продает обувь, духи, видеоигры, наушники, матрасы и даже водку.

Ушлый громила воспользовался недопониманием Хабиба Нурмагомедова и UFC и приманил чемпиона в Bellator. В твиттере легенда нулевых предложил бойцу из России 2 миллиона долларов за бой на новой площадке – та же сумма, которую UFC гарантировала спортсмену за бой с Конором. Хабиб оценил поддержку и предложил Джексону заехать в Дагестан, но одно неверное движение отдалило Кёртиса от путешествия.

Фифти высмеял менеджера Хабиба, который остался недоволен предложением в 2 миллиона баксов. Нурмагомедову такой ход не понравился – брат за брата. Отец чемпиона тоже не в восторге: если бы 20 мультов – другое дело. Пока Кёртису тяжело примазаться к главному ньюсмейкеру октября, но с темы он точно не съедет. У Хабиба маячит бой с Мэйуэзером, а общие враги, как известно, объединяют.

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