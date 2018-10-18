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«Я боксировал в зале и продавал крэк». 50 Cent манит Хабиба и унижает Мэйуэзера

«Я боксировал в зале и продавал крэк». 50 Cent манит Хабиба и унижает Мэйуэзера
Илья Яшинин

45 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Музыкант вышел из рэпа, но хочет оставаться в тренде.

Променял спорт на наркоту

16 лет назад Eminem познакомил Кёртиса Джексона с продюсером Dr. Dre и подарил школьникам нулевых самый четкий рингтон. In da Club звучала со всех телефонов в форматах midi и wav, а видео сутками крутили музыкальные телеканалы. В клипе качевый бит органично дополнял поджарый исполнитель – казалось, мышцы этого супертяжа могут вырубить любого.

Внешность чемпиона, который способен выстоять 12 раундов на ринге, имеет далекий бэкграунд. Задолго до того, как стать 50 cent, Кёртис с наслаждением лупил ровесников. В 11 по соседству открылся зал бокса, и парень окунулся в спорт. Джексон даже выиграл юниорскую Олимпиаду – крупнейшее спортивное соревнование американской молодежи.

«Если я не убивал время в школе, то боксировал в зале или продавал крэк», – Кёртис балансировал между спортом и сбытом наркотиков, но в итоге выбрал деньги. Достать купюры было проще в незаконной торговле, поэтому бокс отошел в раздел хобби.

Поругался с Мэйуэзером

Когда пик музыкальной карьеры прошел, у рэпера снова появилось время на любимое занятие детства. 50 Cent подружился с Флойдом Мэйуэзером и изо всех сил цеплялся за боксерскую тусовку. В 2012-м Кёртис и Флойд даже договорились о совместном создании промоушн-компании TMT, но планы боксера поменялись. После двух месяцев тюрьмы за избиение бывшей подруги Мэйуэзеру было не до бизнеса.

Флойд Мэйуэзер, 50 Cent

Флойд Мэйуэзер, 50 CentOther Agency

Джексон психанул, разругался с чемпионом в соцсетях и получил лицензию на открытие собственной организации SMS Promotions. Команда 50 Cent занималась делами олимпийского чемпиона Юриоркиса Гамбоа и чемпиона мира в полулегком весе Билли Диба, но долго не протянула. В 2015-м компанию признали банкротом, а долги составили около полумиллиона долларов.

Все это время Джексон и Мэйуэзер троллили друг друга в интернете. Рэпер в основном давил на умственные способности оппонента, но боксер умело уклонялся. «Флойд, я пожертвую 750 тысяч долларов любой организации на твой выбор, если ты без запинок прочитаешь одну страницу «Гарри Поттера», – один из самых резонансных челленджей от Кёртиса. Спортсмен не принял вызов, но заткнул знакомого постом в инстаграме – на фото были чеки суммой в 72 миллиона долларов.

Бывшие бро ссорятся до сих пор. Например, в июле Мэйуэзер посвятил Джексону чуть ли не целую поэму: «Ты сошел с ума, потому что мать твоего старшего сына не хочет быть с тобой, а твои песни не играют на радио. Ты завидуешь каждому рэперу и спортсмену, которые в тренде. Ты постоянно влезаешь в чей-то бизнес, чтобы казаться значимым. Бесишься, что Канье Уэст закончил твою карьеру?»

Сотрудничает с конкурентом UFC

В конце сентября 50 Cent начал сотрудничество с Bellator – организацией, которая проводит бои в смешанных единоборствах. По соглашению компания будет продвигать бизнес-проекты рэпера: линию одежды Get The Strap и шампанское Le Chemin du Roi. В ответ Джексон предоставит миллион долларов победителю Гран-при в полусреднем весе.

«Я счастлив стать партнером Bellator. Бои ММА превращаются в одно из самых ярких событий в мире. Когда наши отношения с Bellator окрепнут, я еще больше углублюсь в бизнес единоборств. Это позволит мне привлекать в проект топ-звезд», – уверяет 50 Cent. Что бы ни писал Флойд, у Кёртиса есть предпринимательская жила. Помимо одежды и шампанского рэпер продает обувь, духи, видеоигры, наушники, матрасы и даже водку.

Ушлый громила воспользовался недопониманием Хабиба Нурмагомедова и UFC и приманил чемпиона в Bellator. В твиттере легенда нулевых предложил бойцу из России 2 миллиона долларов за бой на новой площадке – та же сумма, которую UFC гарантировала спортсмену за бой с Конором. Хабиб оценил поддержку и предложил Джексону заехать в Дагестан, но одно неверное движение отдалило Кёртиса от путешествия.

Фифти высмеял менеджера Хабиба, который остался недоволен предложением в 2 миллиона баксов. Нурмагомедову такой ход не понравился – брат за брата. Отец чемпиона тоже не в восторге: если бы 20 мультов – другое дело. Пока Кёртису тяжело примазаться к главному ньюсмейкеру октября, но с темы он точно не съедет. У Хабиба маячит бой с Мэйуэзером, а общие враги, как известно, объединяют.

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