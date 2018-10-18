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Дэйна Уайт: «Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном и завершит карьеру? Это полная чушь»
15 миллионов за реванш с Конором тоже не было.
Глава UFC Дэйна Уайт опроверг информацию, что российский боец Хабиб Нурмагомедов подерется с американцем Тони Фергюсоном, а затем завершит карьеру.
Уайт выложил в инстаграм скриншот новости, где говорится следующее: «Хабибу предложили 15 миллионов долларов за реванш с Конором. Он отказался. Нурмагомедов подерется с Фергюсоном и закончит карьеру». «Вся эта история – полная ***** [фигня]», – написал Уайт.
- Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов останется в UFC, несмотря на скандал после боя с Макгрегором.
- Следующим боем Хабиба может стать поединок против боксера Флойда Мэйуэзера. Американец предложил Нурмагомедову подраться по правилам бокса.
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