Дэйна Уайт: «Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном и завершит карьеру? Это полная чушь»

Глава UFC Дэйна Уайт опроверг информацию, что российский боец Хабиб Нурмагомедов подерется с американцем Тони Фергюсоном, а затем завершит карьеру.

Уайт выложил в инстаграм скриншот новости, где говорится следующее: «Хабибу предложили 15 миллионов долларов за реванш с Конором. Он отказался. Нурмагомедов подерется с Фергюсоном и закончит карьеру». «Вся эта история – полная ***** [фигня]», – написал Уайт.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов останется в UFC, несмотря на скандал после боя с Макгрегором.

Следующим боем Хабиба может стать поединок против боксера Флойда Мэйуэзера. Американец предложил Нурмагомедову подраться по правилам бокса.

Хабиб репостнул мультик, где он по очереди уложил Мэйуэзера и Макгрегора

Подписывайся на нас ВКонтакте