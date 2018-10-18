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Дэйна Уайт: «Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном и завершит карьеру? Это полная чушь»

Уайт: «Хабиб подерется с Фергюсоном и завершит карьеру? Это полная чушь»
Eurosport

1 час назад

15 миллионов за реванш с Конором тоже не было.

Глава UFC Дэйна Уайт опроверг информацию, что российский боец Хабиб Нурмагомедов подерется с американцем Тони Фергюсоном, а затем завершит карьеру.

Уайт выложил в инстаграм скриншот новости, где говорится следующее: «Хабибу предложили 15 миллионов долларов за реванш с Конором. Он отказался. Нурмагомедов подерется с Фергюсоном и закончит карьеру». «Вся эта история – полная ***** [фигня]», – написал Уайт.

  • Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов останется в UFC, несмотря на скандал после боя с Макгрегором.
  • Следующим боем Хабиба может стать поединок против боксера Флойда Мэйуэзера. Американец предложил Нурмагомедову подраться по правилам бокса.

Хабиб репостнул мультик, где он по очереди уложил Мэйуэзера и Макгрегора

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