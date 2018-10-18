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UFC дисквалифицировал Зубайры Тухугова и отменил его бой с Артемом Лобовым

UFC дисквалифицировал Тухугова и отменил его бой с Лобовым
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Ждем заявления Хабиба?

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что американец Майкл Джонсон станет соперником ирландца Артема Лобова в бою на турнире UFC Fight Night.

Изначально сразиться с Лобовым должен был представитель России Зубайра Тухугов, но потасовка по окончании поединка Макрегор – Нурмагомедов, в которой участвовал Тухугов, привела к его дисквалификации.

Причиной бана, наложенного UFC на чеченского спортсмена, стало расследование Атлетической комиссии штата Невада.

  • Бой Джонсон – Лобов пройдет 27 октября.
  • Ранее Нурмагомедов пообещал UFC, что покинет организацию, если она не простит Тухугова.
  • Однако ее президент Дэйна Уайт заявил, что Хабиб никуда не уйдет.

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