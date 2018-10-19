Художник поместил Хабиба и Конора в мир Бэнкси, пропустив ирландца через шредер

Московский уличный художник Zoom поженил 2 главных тренда октября – картину английского художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» и поединок Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова.

Zoom изобразил Хабиба внутри картинной рамы, а Конора – за ее пределами; ирландец при этом порублен на мелкие кусочки, а дагестанец – жив и здоров. Художник отсылает зрителя к аукциону Sotheby's, где проданная «Девочка с воздушным шаром» сразу по окончании торгов прошла сквозь встроенный в раму шредер и была уничтожена.

Нурмамегодов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Посмотреть на новую работу Zoom можно по адресу Садовническая набережная, 62, строение 9 (Москва).

«Надо быть милосердным». Отец Хабиба простил Конора и пригласил в Дагестан на ЧМ по боевому самбо

Подписывайся на наш инстаграм – там тоже много красивого