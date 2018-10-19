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Художник поместил Хабиба и Конора в мир Бэнкси, пропустив ирландца через шредер

Художник поместил Хабиба и Конора в мир Бэнкси, пропустив ирландца через шредер
Eurosport

1 час назад

Отличная аллюзия на «Девочку с воздушным шаром».

Московский уличный художник Zoom поженил 2 главных тренда октября – картину английского художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» и поединок Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова.

Zoom изобразил Хабиба внутри картинной рамы, а Конора – за ее пределами; ирландец при этом порублен на мелкие кусочки, а дагестанец – жив и здоров. Художник отсылает зрителя к аукциону Sotheby's, где проданная «Девочка с воздушным шаром» сразу по окончании торгов прошла сквозь встроенный в раму шредер и была уничтожена.

  • Нурмамегодов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.
  • Посмотреть на новую работу Zoom можно по адресу Садовническая набережная, 62, строение 9 (Москва).

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