Дэйна Уайт: «Не обращайте внимания на разговоры о бое Хабиба Нурмагомедова с Флойдом Мэйуэзером»

Президент UFC Дэйна Уайт призвал поклонников не думать о возможном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером.

«Не обращайте внимания на разговоры о бое Хабиба с Мэйуэзером. Во-первых, сторона Флойда вообще не связывалась с нами. У Хабиба есть контракт с UFC, а Флойд просто очень хорош в том, чтобы напомнить о себе, когда ему это нужно», – приводит слова Уайта Boxing Scene.

Победив Конора Макгрегора, Нурмагомедов записал обращение к Мэйуэзеру, где заявил, что в джунглях есть только один король.

Флойд принял вызов, но отметил, что будет драться только по правилам бокса.

В 2017 году Мэйуэзер тоже победил Макгрегора.

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