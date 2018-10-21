AFP
Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России
Императору подобрали другую должность.
Боец Федор Емельяненко ушел с поста главы Союза ММА России. Его сменил Радмир Габдуллин, который ранее занимал пост вице-президента.
Федор останется в организации и возглавит наблюдательный совет Союза, сообщает ТАСС.
- Последний император – четырехкратный чемпион мира по версии «Pride FC», двукратный – по версии «RINGS», двукратный – по версии «WAMMA». А скоро у Федора еще один финал.
- Емельяненко был главой Союза ММА с момента создания организации в 2012 году.
- За карьеру Федор провел 44 боя: из них он выиграл 38 раз, 5 раз проиграл и один поединок признали несостоявшимся.
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