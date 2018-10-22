Менеджер Хабиба: «Ему нужен не бой с Фергюсоном, а громкая схватка, которая принесет много денег»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз не считает, что дагестанский боец должен подраться с американцем Тони Фергюсоном.

«Бой с Фергюсоном будет легким для Хабиба. Тони в каждом бою истекает кровью, в каждом бою он падает. Если Хабиб попадет по нему, он его прикончит. Мне кажется, Тони в прошлом бою выглядел медленнее, чем раньше. Конечно, мы хотим бой с ним, но все помнят, что мы и в прошлый раз были готовы к этой встрече, а Тони снялся. Он уже два раза снимался с боя против Хабиба.

Фергюсон – отличный боец, но ему стоит встретиться с кем-то вроде Нэйта Диаса или Гэтжи. Я не считаю, что он заслужил место в очереди за титул. Хабиб должен провести громкий бой, на котором он заработает много денег. И, думаю, UFC считает так же», – сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN.

Победив Конора Макгрегора удушающим приемом, Хабиб защитил титул UFC в легком весе.

Следующим поединком Нурмагомедова может стать бой против Флойда Мэйуэзера по правилам бокса.

Тренер Макгрегора: «Я уверен, что Конор вернется и возьмет реванш у Хабиба»

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