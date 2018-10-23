Артемий Панарин: «Правильно, что Хабиб прыгнул в зал после боя с Макгрегором. Красава!»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин считает достойным поведение Хабиба Нурмагомедова по окончании поединка с Конором Макгрегором.

«Конечно, смотрел бой Хабиба и Конора. Смотрели у Бобровского, очень понравилось, поздравляю Хабиба – красава! Очень рады были, переживали, кричали – американцы-соседи, наверное, были в шоке немножко, потому что мы просто орали. Хабиб – красавец, он показал молодежи, которая смотрела поединок, пример достойного поведения как до боя, так и после.

Я поддерживаю то, что он прыгнул в зал. Пусть все и говорят, что это смазало впечатление, что ему не вручили чемпионский пояс. А смысл? Его бы только освистали. Что не понравилось – судья в клетке был чистый бизнесмен. Макгрегор столько правил нарушил, а арбитр стоял и смотрел – это смешно выглядело. Возвращаясь к примеру молодежи – Конор делает деньги, но все молодые ребята, школьники на него смотрят и начинают себя так же вести, как он. Это неправильно.

Конор – хорошая машина для бизнеса для UFC, но красавец – Хабиб. Хорошо для Макгрегора, что судья там был, а то бы Хабиб не отпустил свой замок», – приводит слова Панарина «Спорт-Экспресс».

Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде.

Следующим боем Нурмагомедова может стать поединок против боксера Флойда Мэйуэзера.

Мэйуэзер согласен драться только по правилам бокса.

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