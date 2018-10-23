«Второй раунд был худшим в моей карьере». Конор разобрал бой против Хабиба

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор проанализировал свое поражение от Хабиба Нурмагомедова.

«Мысли по моему последнему бою.

Я считаю, что со спортивной точки зрения первый раунд был за ним. Позиция сверху возле сетки. Нулевой прогресс и нанесение ущерба, но топовая позиция. С бойцовской точки зрения я забрал этот раунд.

Я нанес несколько ударов и был готов драться. Прямой удар слева в начале. Колено в голову. Удары локтями. Оппонент же большую часть раунда держался за ноги возле сетки. Во втором раунде он бегал по клетке, пока ему не повезло с ударом справа, который изменил ход как раунда, так и поединка. Это был отличный удар. После этого удара я отскочил назад, чтобы немедленно вступить в размен, но он снова перевел бой в партер, чтобы избежать этого.

Это спорт, так что это был умный шаг с его стороны, который позволил ему доминировать в этом раунде. Отлично сработано.

Если бы я был более сконцентрирован и проявил больше уважения к его мастерству в стойке, этот удар справа никогда бы не прошел, и мы бы сейчас разговаривали совсем по-другому. При подготовке я не уделил внимания его навыкам в стойке и не проводил специальных спаррингов в стойке. Только упражнялся с грепплерами и борцами. Такого больше не повторится. Кроме того, я не проявил внимания к собственным навыкам в грепплинге, и только защищался.

Уроки, которые нужно извлечь. Прислушивайся только к себе, когда речь идет о собственных навыках. Ты – повелитель собственной Вселенной, я – повелитель своей. Я должен прислушиваться только сам к себе.

Второй раунд был худшим во всей моей карьере. В третьем раунде я вернулся и победил. Я снова пошел вперед, пошел прямо на него и был готов к размену.

Четвертый раунд. Мое восстановление прошло не так, как могло бы. Это моя вина.

Несмотря на то, что я выиграл ранний размен, он снова перевел меня вниз, и я оказался в плохой позиции. Я попытался улучшить позицию и встать на ноги спиной к сетке, принять устойчивое положение. Но здесь я совершил критическую ошибку и открыл спину, и он победил меня честно и справедливо.

Что я могу сказать? Это был прекрасный бой, и я получил от него удовольствие. Я вернусь с прежней уверенностью, полностью подготовленным. Никаких проблем, если не будет незамедлительного реванша. Я буду драться со следующим в очереди. Я остаюсь собой всегда и везде. Увидимся скоро, я люблю вас всех», – написал Макгрегор в инстаграме.

Благодаря победе Хабиб защитил титул UFC в легком весе.

Следующий соперник Макгрегора пока неизвестен.

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