Лобов: «Хабиб назвал Конора петухом. В России так говорят о мужчине, которого изнасиловали в тюрьме»

Спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов раскрыл подробности конфликта с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Лобова, отношения между ним, Хабибом и Конором всегда были уважительными, но примерно год назад Нурмагомедов внезапно стал называть Макгрегора петухом.

«Слово «chicken» (петух, петушок) означает мужчину, которого изнасиловали в тюрьме, это очень, очень серьезное оскорбление. Одно из самых жестких оскорблений в России. Мне пришлось ответить на это в резкой форме.

Я сказал, что Хабиб постоянно сливается с боев, а Конор никогда этого не делает. Если это так, почему он назвал Конора петухом? Если бы вашего брата назвали петухом, что бы вы сделали?» – приводит слова Лобова Goss.ie.

В апреле нынешнего года Лобов столкнулся с Нурмагомедовым в лобби нью-йоркского отеля, где дагестанец вместе с группой товарищей прижал ирландца к стенке. «Ты говорил, что я трус? Как не говорил? Я сказал, смотри в глаза. Никогда больше не говори такие вещи», – сказал Лобову Нурмагомедов.

27 октября Лобов должен был подраться с членом команды Хабиба – Зубайрой Тухуговым, но чеченец получил временный бан в UFC.

Теперь Лобов подерется с американцем Майклом Джонсоном. Бой назначен на ту же дату.

Панарин: «Правильно, что Хабиб прыгнул в зал после боя с Макгрегором. Красава!»

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