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Хабиб Нурмагомедов: «На бой с Флойдом Мэйуэзером в «Лужниках придут 100 тысяч зрителей»
Непобедимый боец UFC хочет провести битву на главной арене России.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок с американцем Флойдом Мэйуэзером на стадионе «Лужники».
«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей и установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.
А самое важное, что в углу будет мой отец, ведь в Москву виза не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?» – написал Нурмагомедов в инстаграме.
- Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором Макгрегором в рамках UFC 229.
- Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса. Судя по всему, Хабиб согласен на такие условия.
Текст Павла Городницкого, который не верит в то, что этот поединок состоится:
Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мэйуэзер развели пустой треп. Они никогда не подерутся