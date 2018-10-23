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Хабиб Нурмагомедов: «На бой с Флойдом Мэйуэзером в «Лужниках придут 100 тысяч зрителей»

Хабиб: «На бой с Флойдом в «Лужниках придут 100 тысяч зрителей»
Eurosport

18 мин. назад

Непобедимый боец UFC хочет провести битву на главной арене России.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок с американцем Флойдом Мэйуэзером на стадионе «Лужники».

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей и установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.

А самое важное, что в углу будет мой отец, ведь в Москву виза не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?» – написал Нурмагомедов в инстаграме.

  • Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором Макгрегором в рамках UFC 229.
  • Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса. Судя по всему, Хабиб согласен на такие условия.

Текст Павла Городницкого, который не верит в то, что этот поединок состоится:

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мэйуэзер развели пустой треп. Они никогда не подерутся

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