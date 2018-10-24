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Менеджер Хабиба – Конору: «Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов, дерись с кем-нибудь еще»

Менеджер Хабиба – Конору: «Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов, дерись с кем-нибудь еще»
Eurosport

1 час назад

Реванша не будет?

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обратился к Конору Макгрегору и заявил, что тот не заслуживает матча-реванша.

«Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов долларов (а мы знаем, что ты не можешь), то иди дерись с кем-нибудь другим. Твоя задница не получит реванша.

Иди открой ликерный магазин и займись продажей алкоголя, особенно после всего дерьма, что ты наговорил. Просто заткнись и двигайся дальше», – написал Абдель-Азиз в инстаграме.

  • В ночь с 6 на 7 октября Хабиб выиграл у Конора удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.
  • Следующим соперником Нурмагомедова, возможно, станет американский экс-боксер Флойд Мэйуэзер.

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