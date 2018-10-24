Майк Тайсон подшутил над спящим Дэйной Уайтом и написал слово «**** [мужской орган]» у него на лбу
Глава UFC будто побывал на вписке.
Легенда бокса Майк Тайсон оказался в одном самолете с президентом UFC Дэйной Уайтом и оставил на лбу того грязное сообщение.
Майк написал «**** [мужской орган]», сфотографировался и выложил снимок в инстаграм. «Эй, Дана, это фото говорит о многом», – подписал пост Тайсон.
Вероятно, ругательство Тайсона вызвано словами Уайта о том, что он не даст состояться бою по правилам бокса между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером.
- В ночь с 6 на 7 октября Хабиб выиграл у Конора удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Позднее Хабиб заявил, что покинет UFC, если организация исключит его друга, бойца Зубайру Тухугова.
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