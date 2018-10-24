ESPN: Хабибу Нурмагомедову вернули половину гонорара за бой с Конором Макгрегором

В Лас-Вегасе прошло первое слушание Спортивной комиссии Невады (NSAC) по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229.

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, NSAC решила выплатить Нурмагомедову половину гонорара за бой с Макгрегором – 1 млн долларов. Вторая половина удерживается до окончательного решения комиссии.

Окончательное слушание NSAC пройдет в первой половине декабря.

Отстранение Нурмагомедова и Макгрегора продлено до 10 декабря.

Конор получил свой гонорар (3 млн долларов) в полном размере.

Менеджер Хабиба – Конору: «Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов, дерись с кем-нибудь еще»

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