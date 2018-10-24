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ESPN: Хабибу Нурмагомедову вернули половину гонорара за бой с Конором Макгрегором
Счет дагестанского бойца пополнился на 1 миллион долларов.
В Лас-Вегасе прошло первое слушание Спортивной комиссии Невады (NSAC) по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229.
Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, NSAC решила выплатить Нурмагомедову половину гонорара за бой с Макгрегором – 1 млн долларов. Вторая половина удерживается до окончательного решения комиссии.
- Окончательное слушание NSAC пройдет в первой половине декабря.
- Отстранение Нурмагомедова и Макгрегора продлено до 10 декабря.
- Конор получил свой гонорар (3 млн долларов) в полном размере.
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