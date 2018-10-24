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ESPN: Хабибу Нурмагомедову вернули половину гонорара за бой с Конором Макгрегором

ESPN: Нурмагомедову вернули половину гонорара за бой с Макгрегором
Eurosport

13 мин. назад

Счет дагестанского бойца пополнился на 1 миллион долларов.

В Лас-Вегасе прошло первое слушание Спортивной комиссии Невады (NSAC) по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229.

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, NSAC решила выплатить Нурмагомедову половину гонорара за бой с Макгрегором – 1 млн долларов. Вторая половина удерживается до окончательного решения комиссии.

  • Окончательное слушание NSAC пройдет в первой половине декабря.
  • Отстранение Нурмагомедова и Макгрегора продлено до 10 декабря.
  • Конор получил свой гонорар (3 млн долларов) в полном размере.

Менеджер Хабиба – Конору: «Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов, дерись с кем-нибудь еще»

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