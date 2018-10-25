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Кадыров: «Мы приветствуем дерзкие заявления Лобова. Готов организовать бой с Тухуговым в Грозном»

Кадыров: «Мы приветствуем дерзкие заявления Лобова. Готов организовать бой с Тухуговым в Грозном»
Eurosport

1 час назад

Смена UFC на «Ахмат».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов организовать бой Зубайры Тухугова и Артема Лобова.

«Мы приветствуем дерзкие заявления. Это нам по духу и по нраву. Если получится так, на все воля Всевышнего, что будет принято отрицательное решение, и поединок Зубайры Тухугова и Артема Лобова станет невозможен в рамках UFC – добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств.

Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артему. Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой «Ахмата» в Грозном, если, конечно, со стороны Артема это был действительно мужской вызов, а не пшик на публику, как это стало модно в наше время», – отметил Кадыров.

  • Бой Тухугова и Лобова должен был пройти 27 октября, но потасовка по окончании поединка Макрегор – Нурмагомедов, в которой участвовал Тухугов, привела к его дисквалификации.
  • Ранее Нурмагомедов пообещал покинуть UFC, если организация не простит Тухугова.
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