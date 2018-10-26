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Заменивший Тухугова американец провалил взвешивание и был оштрафован. Лобов вернет ему деньги

Заменивший Тухугова американец провалил взвешивание и был оштрафован. Лобов вернет ему деньги
Eurosport

1 час назад

Столько драмы вокруг боя.

Боец ММА Майкл Джонсон отдаст 20% гонорара Артему Лобову за проваленное взвешивание.

Американец превысил допустимые значения в рамках полулегкого веса на 500 граммов. Но русский боец уже заявил, что вернет деньги Джонсону, сообщает журналист Ариэль Хельванни в твиттере.

  • Первоначально Лобов должен был драться с Зубайрой Тухуговым, но того дисквалифицировал промоушн UFC за потасовку по окончании поединка Макрегор – Нурмагомедов.
  • Бой Джонсон – Лобов пройдет 27 октября.
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