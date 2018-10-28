Артем Лобов проиграл Майклу Джонсону на UFC Fight Night 138
Спарринг-партнер Конора Макгрегора завалил третий бой подряд.
Российский боец смешанных единоборств Артем Лобов, выступающий за Ирландию, проиграл американцу Майклу Джонсону на UFC Fight Night 138 в Монктоне (Канада).
Джонсон победил Лобова единогласным решением судей со счетом 29-28, 29-28, 30-27. Поединок прошел в промежуточном весе – Джонсон провалил взвешивание.
- Для Лобова это поражение стало 15-м в карьере при 13 победах и одной ничьей. Спортсмен проиграл третий бой подряд.
- В активе Джонсона 19 побед и 13 поражений.
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