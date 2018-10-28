Рамзан Кадыров – о возможном бое Нурмагомедова и Мэйуэзера: «Зачем Хабибу этот проигрыш?»

Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает возможным проведение поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером – по крайней мере, в России.

«На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчетам и пониманию, провести бой невозможно. Мэйуэзер – самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. И Хабиб тоже один из лучших бойцов в своем направлении. Для приезда Мэйуэзера в Россию и проведения боя нужно минимум 200-250 миллионов долларов, такие деньги у нас еще не выплачиваются.

Я не думаю, что Хабиб с ним будет боксировать. Хабиб не проиграл еще ни разу, зачем ему этот проигрыш, в моем понимании это реклама», – приводит слова Кадырова ТАСС.

Нурмагомедов бросил вызов Мэйуэзеру после победы над Конором Макгрегором. Флойд согласился на поединок, но только по правилам бокса.

Позднее Хабиб заявил, что он и Флойд соберут в «Лужниках» 100 тысяч зрителей.

Нурмагомедов репостнул мультик, где он по очереди уложил Мэйуэзера и Макгрегора

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