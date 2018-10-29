Хабиб Нурмагомедов – о Мохамеде Салахе: «Я его обожаю. Чувствую, что Аллах на его стороне»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов фанатеет от самого известного футболиста-мусульманина – страйкера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Мы никогда не виделись, но я слежу за ним. Это великий игрок, и в спорте нужно больше таких людей – которые бы отображали нашу [мусульманскую] этику и правильно бы ее преподносили миру.

Он сделал себе имя на дисциплинированности. Я ощущаю, что Аллах на его стороне. Новые поколения нуждаются в таких героях, как Мохамед Салах – чтобы научиться быть скромным вне зависимости от того, насколько ты популярный и трендовый. Это икона, и мы должны оберегать его, помогать ему добиться больших успехов. Я его обожаю, и обожаю ту этику, которую он ежедневно распространяет в Европе», – процитировал Хабиба Kingfut.com

На выборах президента в Египте за Салаха даже голосовали. Весьма активно.

Статистика в АПЛ у Мо такая: 5 мячей в 10 матчах.

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«Сегодня буду болеть за «Спартак». Хабиб, кажется, глор – у него есть джерси ЦСКА, «Реала» и «Юве»