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Хабиб Нурмагомедов встретился с Реджеп Тайипом Эрдоганом на открытии аэропорта в Стамбуле

Хабиб встретился с Эрдоганом на открытии аэропорта в Стамбуле
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Политик порадовался звезде UFC.

29 октября в Стамбуле состоялось открытие нового аэропорта, куда прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Туда же приехал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мужчины обменялись рукопожатиями и несколькими фразами. Ранее Хабиб в инстаграме фото с видом на Босфор.
  • Ранее Нурмагомедов выразил восхищение египетским страйкером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
  • Новый стамбульский аэропорт стал крупнейшим в мире. По предварительным данным, в нем будут регистрировать около 90 миллионов пассажиров в год.
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