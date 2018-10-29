Хабиб Нурмагомедов встретился с Реджеп Тайипом Эрдоганом на открытии аэропорта в Стамбуле
Политик порадовался звезде UFC.
29 октября в Стамбуле состоялось открытие нового аэропорта, куда прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Туда же приехал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мужчины обменялись рукопожатиями и несколькими фразами. Ранее Хабиб в инстаграме фото с видом на Босфор.
- Ранее Нурмагомедов выразил восхищение египетским страйкером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
- Новый стамбульский аэропорт стал крупнейшим в мире. По предварительным данным, в нем будут регистрировать около 90 миллионов пассажиров в год.
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