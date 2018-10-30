Дэйна Уайт: «Если Мэйуэзер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, при каких условиях состоится бой между Флойдом Мэйуэзером и Хабибом Нурмагомедовым.

«Слушайте, если Мэйуэзер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC и дерется здесь. Мы не будем с ним боксировать. Мы сделали это однажды – на этом все кончено. Если Флойд хочет драться, пусть приходит. И он получит настоящий бой», – цитирует Уайта TMZ.

Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором Макгрегором в рамках UFC 229.

Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса. Судя по всему, Хабиб согласен на такие условия.

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