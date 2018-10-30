Хабиб Нурмагомедов стал вторым среди россиян по подписчикам в инстаграме. Круче только Ольга Бузова

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов вышел на второе место среди россиян по подписчикам в инстаграме.

30 октября по числу фолловеров Нурмагомедов (12,98 млн) опередил руководителя лейбла Black Star Тимати (12,97 млн). Среди россиян больше подписчиков только у телеведущей и певицы Ольги Бузовой – 13,98 млн.

В сентябре Хабиб и Тимати конфликтовали из-за отмены концерта Егора Крида в Дагестане.

Спортсмена и музыканта помирил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Хабиб Нурмагомедов встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом на открытии аэропорта в Стамбуле

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