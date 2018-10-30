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Хабиб Нурмагомедов стал вторым среди россиян по подписчикам в инстаграме. Круче только Ольга Бузова
Трон тети Оли потихоньку пошатывается.
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов вышел на второе место среди россиян по подписчикам в инстаграме.
30 октября по числу фолловеров Нурмагомедов (12,98 млн) опередил руководителя лейбла Black Star Тимати (12,97 млн). Среди россиян больше подписчиков только у телеведущей и певицы Ольги Бузовой – 13,98 млн.
- В сентябре Хабиб и Тимати конфликтовали из-за отмены концерта Егора Крида в Дагестане.
- Спортсмена и музыканта помирил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
Хабиб Нурмагомедов встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом на открытии аэропорта в Стамбуле
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