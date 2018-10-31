«Ты не можешь меня побить, это тебя убивает». Бой века в UFC, который затмит схватку Хабиба и Конора

В субботу хедлайнером наскоро организованного UFC 231 в «Мэдисон-сквер-гарден» будет действующий чемпион в полутяжелом и тяжелом весе Дэниел Кормье. 39-летний DC выйдет в октагон против Деррика Льюиса, который на предыдущем ивенте уложил Александра Волкова за десять секунд до конца боя.

Анонс титульного поединка далеко не звездного Черного зверя с легендой MMA Кормье вызвал смешанные эмоции. С одной стороны, известно, что Дэниел скоро покинет UFC, поэтому каждая его схватка – это событие. С другой, соперника могли подобрать посерьезнее.

На самом деле бой против юморного Льюиса организован просто как необходимая Кормье процедура для определения, в каком весе он будет защищать титул против следующего, самого главного противника.

Льюис не скрывал, что спортивные амбиции – не главное для него в этом бою. Ему предложили такую сумму, что все сомнения о недостаточном времени на восстановление после боя с Волковым отпали. «Деньги решают вопросы. Меня закидали деньгами как стриптизершу, чтобы я подрался с Кормье, и я был не против», – с улыбкой откровенничал Деррик.

Кормье тоже открыто объяснял, что он будет делать после боя с Льюисом: «Если я проиграю Деррику, то скажу, что собираюсь защищать пояс в полутяжелом весе. Теперь вы не можете его забрать. Не можете лишить меня второго пояса, если я потеряю один».

Если бы все осталось так, как есть, Кормье в случае поражения от Льюиса мог провести следующий бой в полутяжелом весе. При победе Кормье бы остался среди тяжеловесов и дожидался следующего соперника там.

Кормье с поясом чемпиона в тяжелом весеEurosport

Этот соперник почти наверняка стал бы для Дэниела последним в умопомрачительной карьере. Кормье уже объявил, что хочет покинуть UFC в марте 2019-го, когда ему исполнится 40. Чемпиона давно ждут комментатором в WWE, и самого Кормье привлекает возможность повеселиться в рестлинге.

«UFC останется моим домом, просто в рестлинге есть что-то новенькое, веселое и интересное», – сказал он. В последние месяцы Кормье похож на человека, который вовсю готовится к переезду и тщательно проверяет, со всеми ли он попрощался. Но одного человека Кормье пока игнорирует. Еще недавно бой против Льюиса казался формальностью. Результат бы определил, в какой весовой категории чемпион выйдет на защиту одного из поясов против Джона Джонса.

Для Кормье Джонс – единственный непреодолимый соперник. Талантливый и энергичный Джонс сделал с Кормье то, чего не удавалось ни Силве, ни Густафссону, ни Миочичу. Он побил Дэниела дважды: в 2015-м единогласным решением судей, в 2017-м – нокаутом. Во второй раз Кормье не сдержал обиды и разрыдался.

Кормье после второго боя с Джонсом Eurosport

Но на сокрушительной победе Джонса история не закончилась: допинг-проба Джона оказалась положительной, его дисквалифицировали за употребление стероидов, а чемпионский титул вернули Кормье. С тех пор эти двое так и не выяснили отношения лицом к лицу: Джонс считал, что пояс Кормье – фальшивка, а Кормье обвинил Джонса в стукачестве для USADA, чтобы скостить бан.

В сентябре Джонс действительно вернулся в UFC, хотя так и не признал, что сотрудничал с антидопинговой организацией. Зато он нашел немало ласковых слов для Кормье, а тот без него окончательно утвердился главной звездой аж двух весовых категорий.

«Теперь все снова по-настоящему, но ты не готов сделать этот шаг. Вместо этого ты заматываешься в ненастоящий пояс и уверяешь себя, что голень прилетела тебе в лицо только из-за допинга (именно удар голенью во втором бою принес победу Джонсу). Тот факт, что ты не можешь меня побить, убивает тебя и не дает тебе взять трубку. Если ты ответишь – ночной кошмар станет реальностью».

Кормье - ДжонсEurosport

Шаг, о котором говорил Джонс, – это третий бой. По драматургии и предыстории он превзойдет раскрученную схватку Хабиба и Конора. Долгие месяцы накануне и после возвращения Джонс посвятил издевкам в адрес Кормье, который до этого говорил, что не против завершить трилогию. Теперь DC не торопится с согласием на один из главных боев в истории UFC. Он уже смирился, что его лишат титула чемпиона в полутяжелом весе из-за промедления с защитой. «Это отстой, но я понимаю, что промоушен должен двигаться вперед. Я не настолько зациклен на себе, чтобы думать, что UFC будет ждать необходимое мне время». Если это произойдет, бой с Льюисом по сути не сыграет никакой роли.

Кормье не выглядит слишком расстроенным: последнюю схватку в карьере можно провести и против тяжеловеса Брока Леснара. Их поединок тоже давно ждут, и он тоже соберет отличную кассу. При этом Джонс в декабре будет биться с Густафссоном. После этого логичным и последовательным завершением истории выглядит третья очная встреча Дэниела с Джоном.

По атмосфере и накалу ни один соперник не подойдет для прощального боя Кормье так, как Джонс. Их возможная схватка хороша не только контекстом, но и химией, которая возникла между этими двумя за последние годы. Скандальный Боунс – антипод спокойного Кормье, преодолевшего несколько личных трагедий на пути к успеху. Джонс же не только попался на допинге, но и получил условный срок за аварию, в которой пострадала беременная женщина. Именно за это его лишили пояса чемпиона в полутяжелом весе после первой победы над Кормье и позволили Дэниелу провести титульный бой с Энтони Джонсоном. Джонс – не только единственный побивший Кормье противник, но и идеальный антагонист для стареющего легендарного чемпиона.

Джон ДжонсOther Agency

Ставки для Кормье высоки. Он либо возьмет реванш у Джонса и заткнет тех, кто говорил о фальшивом поясе, либо испортит впечатление от всей карьеры поражением в последнем бою против главного соперника. Но отказ от схватки с Джонсом тоже будет преследовать Дэниела и после ухода из UFC: его обвинят в бегстве и малодушии.

Ни Льюис, ни Леснар не превратят конец карьеры Кормье в великую историю. Только бой с Джонсом сделает это.

Другие тексты Василия Легейдо:

«Трамп сказал нокаутировать русского ублюдка». Что за громила вырубил Волкова перед боем Хабиба

«Хочу драться с Конором Макгрегором не в клетке». Из-за кого Хабиб Нурмагомедов угрожает уйти из UFC