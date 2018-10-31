Генсек федерации бокса России – Уайту: «Скажите спасибо Хабибу, что он вообще распиарил вашу UFC»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал заявление президента UFC Дэйны Уайта, который сказал, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером должен пройти по правилам UFC.

«Дэйна, я попросил бы вас прекратить делать из спорта цирк и перестать проявлять неуважение к спортсменам. Вам надо научиться уважать соперников, как это делают джентльмены в боксе, а не делать акцент на ненависти и вражде. За вашим желанием заработать кучу денег нет никакого интереса развивать культуру спорта.

Вы сейчас позарились на деньги от потенциального боя Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мэйуэзера. Но лучше бы сказали спасибо Хабибу, что он вообще распиарил вашу UFC, что именно благодаря ему про ваш промоушен вообще кто-то знает.

Мы отправим вам приглашение на боксерский бой Хабиба и Флойда. Может быть, на нашем мероприятии вы научитесь уважать спортивные правила и поймете, что такое единоборство для джентльменов», – написал Кремлев в инстаграме.

Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором Макгрегором в рамках UFC 229.

Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса.

Уайт: «Если Мэйуэзер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC»

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