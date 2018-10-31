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Генсек федерации бокса России – Уайту: «Скажите спасибо Хабибу, что он вообще распиарил вашу UFC»
Минутка альтернативной истории.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал заявление президента UFC Дэйны Уайта, который сказал, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером должен пройти по правилам UFC.
«Дэйна, я попросил бы вас прекратить делать из спорта цирк и перестать проявлять неуважение к спортсменам. Вам надо научиться уважать соперников, как это делают джентльмены в боксе, а не делать акцент на ненависти и вражде. За вашим желанием заработать кучу денег нет никакого интереса развивать культуру спорта.
Вы сейчас позарились на деньги от потенциального боя Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мэйуэзера. Но лучше бы сказали спасибо Хабибу, что он вообще распиарил вашу UFC, что именно благодаря ему про ваш промоушен вообще кто-то знает.
Мы отправим вам приглашение на боксерский бой Хабиба и Флойда. Может быть, на нашем мероприятии вы научитесь уважать спортивные правила и поймете, что такое единоборство для джентльменов», – написал Кремлев в инстаграме.
- Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором Макгрегором в рамках UFC 229.
- Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса.
Уайт: «Если Мэйуэзер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC»