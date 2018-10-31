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ММА Team Dagestan: «Бой Хабиб Нурмагомедов – Жорж Сен-Пьер в разработке»
Следующий соперник дагестанца уже известен?
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может встретиться с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.
«Бой Хабиб – Сен-Пьер в разработке. Это все, что известно на данный момент», – написано в твите ММА Team Dagestan.
- Ранее именно этот аккаунт первым сообщил о поединке Хабиба против Конора Макгрегора и о переходе русского бойца Сергея Павловича в UFC.
- Последний бой Сен-Пьер провел в ноябре 2017 тогда. Тогда он победил в титульном бою Майкла Биспинга. После этого он не дрался из-за проблем со здоровьем.
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