ММА Team Dagestan: «Бой Хабиб Нурмагомедов – Жорж Сен-Пьер в разработке»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может встретиться с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Бой Хабиб – Сен-Пьер в разработке. Это все, что известно на данный момент», – написано в твите ММА Team Dagestan.

Ранее именно этот аккаунт первым сообщил о поединке Хабиба против Конора Макгрегора и о переходе русского бойца Сергея Павловича в UFC.

Последний бой Сен-Пьер провел в ноябре 2017 тогда. Тогда он победил в титульном бою Майкла Биспинга. После этого он не дрался из-за проблем со здоровьем.

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