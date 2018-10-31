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Бен Аскрен: «Идеальное начало карьеры в UFC – бой с Хабибом. Потом Сен-Пьер»

Аскрен: «Идеальное начало карьеры в UFC – бой с Хабибом. Потом Сен-Пьер»
Eurosport

53 мин. назад

Самоуверенный парень.

Новичок UFC Бен Аскрен перешел из One FC в результате обмена на Деметриуса Джонсона и рассказал, кого бы он хотел видеть в числе первых соперников.

«Идеальное начало – бой с Хабибом Нурмагомедовым. А потом Сен-Пьер», – сказал Аскрен в эфире Helwani Show.

  • Аскрен ни разу не проиграл в 19 боях в ММА.
  • Хабиб тоже непобедим, но боев у него больше – 27.
  • Сен-Пьер не дрался с ноября 2017 года, когда победил в титульном бою Майкла Биспинга.
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