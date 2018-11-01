«Я ненавижу драться». Вероятный соперник Хабиба Нурмагомедова боится инопланетян и снимается в кино

После победы над Конором Макгрегором популярность Хабиба Нурмагомедова взлетела до такого уровня, что любая информация о его будущем сопернике вызывает ажиотаж. Не исключено, что скоро букмекеры начнут принимать ставки на то, с кем именно подерется русский боец в следующий раз.

Один из главных кандидатов – Жорж Сен-Пьер. Несколько дней назад о существовании 37-летнего канадца напомнил твиттер-аккаунт MMA Team Dagestan, сообщивший, что UFC уже работает над организацией боя. Есть как минимум две причины верить в эту информацию. Во-первых, именно этот источник первым написал, что поединок Хабиба с Конором состоится. Во-вторых, окружение Нурмагомедова говорит о Сен-Пьере еще с лета.

Менеджер Али Абдельазиз мечтал, чтобы Хабиб изначально дрался не с Конором, а защитил титул в схватке с Сен-Пьером. Против этой идеи выступил президент UFC Дэйна Уайт: «Жорж не так давно дрался в среднем весе. Непонятно, получится ли у него протиснуться в легкий. Тем более он ничего не сделал, чтобы заслужить встречу с Нурмагомедовым или Макгрегором».

Дэйна уже около года негативно отзывается о канадце – все из-за неоднозначного поступка канадца. В прошлом ноябре Жорж уложил англичанина Майкла Биспинга, но позже отказался от титула. «Мне нужно время, чтобы сфокусироваться на здоровье. Не хочу задерживать дивизион, поэтому из уважения к оппонентам и спорту отказываюсь от пояса», – объяснился Сен-Пьер. Но Уайта не интересовали причины: «У нас был уговор, что Жорж защитит титул, а не откажется от него».

Несмотря на обиду президента организации, слухи о возможном бое Хабиба и Сен-Пьера только росли. В октябре кандидатуру канадца упомянул Нурмагомедов-старший, а сам Жорж признался, что если и вернется в октагон, то только ради Хабиба. На это заявление быстро отреагировал Даниэль Кормье, который считает Сен-Пьера одним из лучших бойцов ММА: «У Хабиба хватает вариантов. Фергюсон феноменален – просто зверь. Но, думаю, следует свести Нурмагомедова с Сен-Пьером. Этот поединок войдет в историю».

Вывеска битвы и правда была бы мощной, ведь Жорж – двукратный чемпион UFC в полусреднем весе, защищавший титул рекордные девять раз. Только не совсем понятно способен ли Сен-Пьер подойти к драке в адекватном состоянии. Мало того, что боец мучается из-за колита (проблемы с пищеварением), он также испытывает трудности психологического плана.

Эмоциональный фон Жоржа страдал с самого детства. «Я изнывал от издевательств всю жизнь, не только в школе. Мои способности всегда преуменьшали и сомневались в моих силах – это дало мотивацию доказать обратное», – вспоминал Сен-Пьер. На пути к признанию спортсмен работал мусорщиком, выводил дебоширов из ночных клубов и даже продавал напольные покрытия. Но добившись поставленных целей, Жорж понял, что спорт уничтожает его изнутри.

До последнего боя с Биспингом Сен-Пьер не дрался в октагоне четыре года. Канадцу пришлось взять такой длинный перерыв из-за обсессивно-компульсивного синдрома. На протяжении десяти лет Жорж не спал по ночам больше пяти часов: «Эта ситуация годами сводит меня с ума. С одной стороны, этот синдром помогает оставаться одержимым победами, сохранять концентрацию и делать все для достижения результата. С другой – такое расстройство разрушает нормальную жизнь».

Жорж Сен-Пьер, Майкл БиспингGetty Images

Сен-Пьер по-разному боролся с внутренними демонами. В погоне за расслаблением Жорж снимался в кино («Никогда не сдавайся», «Кикбоксер: возмездие») и не по-детски тусил. Главным напарником в поиске отрыва был Джимми Курноер – наркобарон, который выращивал коноплю на западе Канады и переправлял ее в США через индейцев. Сен-Пьер и Курноер закатывали вечеринки, на которых можно было встретить даже Леонардо ди Каприо, но карнавал прикрыли в 2012-м: дилера арестовали и закрыли на 27 лет. Через полгода Жорж оставил ММА, сославшись на обострение того самого синдрома.

Сейчас Сен-Пьер готов снова выйти в клетку, но ползающих в голове тараканов он так и не победил. «Я ненавижу драться, но это моя работа, я профессиональный атлет. По ночам мне бывает страшно, у меня кошмары», – признался боец в августе. К нарушенному сну добавились боязнь высоты и страх похищения инопланетянами. Все эти фобии создают образ слюнтяя, но никак не чемпиона.

Личные проблемы, загоны, фобии есть у каждого человека, просто Сен-Пьер не стесняется о них говорить: «Я уже очень давно в деле. Сначала это было весело, потом стало бизнесом, а дальше наполнилось критикой, ожиданиями и давлением. Ты превращаешься в мишень».

Но не стоит вестись на то, что у бойца тонкая душевная организация. В октагоне Жорж забывает обо всем и превращается в зверя. Хабибу будет нелегко: за 16 лет карьеры Жорж проиграл лишь дважды.

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