Хабиб Нурмагомедов: «Не собираюсь в суд. Пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил повестку на слушание в суде по делу о драке после боя против Конора Макгрегора. Слушание назначено на 10 декабря, но спортсмен уже сейчас дал понять, какие у него планы на это мероприятие.

«Я не собираюсь идти в суд. Я невиновен. Я защищал семью и религию. Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать», – сказал Хабиб в эфире турецкого телеканала.

После окончания боя с Конором Хабиб покинул октагон и набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.

Комиссия штата Невада развернула судебное расследование по мотивам эпизода с дракой.

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