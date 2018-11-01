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Хабиб Нурмагомедов: «Не собираюсь в суд. Пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать»

Хабиб: «Не собираюсь в суд. Пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать»
Eurosport

38 мин. назад

Турецкие каникулы бойца завершились эпичным спичем.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил повестку на слушание в суде по делу о драке после боя против Конора Макгрегора. Слушание назначено на 10 декабря, но спортсмен уже сейчас дал понять, какие у него планы на это мероприятие.

«Я не собираюсь идти в суд. Я невиновен. Я защищал семью и религию. Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать», – сказал Хабиб в эфире турецкого телеканала.

  • После окончания боя с Конором Хабиб покинул октагон и набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.
  • Комиссия штата Невада развернула судебное расследование по мотивам эпизода с дракой.
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