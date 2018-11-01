Александр Емельяненко проведет бой с Франсимаром Баррозу 15 декабря

15 декабря Емельяненко-младший в Екатеринбурге примет бразильца Баррозу в рамках RCC5: Russian Cagefighting Championship.

«После последнего боя давно восстановился, вошел в тренировочный процесс. Много внимания уделяю укреплению ног и устойчивости. Все мои соперники понимают, что вести бой в стойке против меня бесполезно. Единственный их шанс – это перевод в партер, лечь сверху и создавать видимость активности. Поэтому я работаю над проходами в ноги и борьбой», – прокомментировал Александр подготовку к бою «Р-Спорту».

У противника Александра 9 боев в UFC и 4 победы.

Карьера Емельяненко-младшего состоит из 28 боев и 21 победы.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме