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Александр Емельяненко проведет бой с Франсимаром Баррозу 15 декабря

Емельяненко проведет бой с Баррозу 15 декабря
Eurosport

1 час назад

Бронируй билеты.

15 декабря Емельяненко-младший в Екатеринбурге примет бразильца Баррозу в рамках RCC5: Russian Cagefighting Championship.

«После последнего боя давно восстановился, вошел в тренировочный процесс. Много внимания уделяю укреплению ног и устойчивости. Все мои соперники понимают, что вести бой в стойке против меня бесполезно. Единственный их шанс – это перевод в партер, лечь сверху и создавать видимость активности. Поэтому я работаю над проходами в ноги и борьбой», – прокомментировал Александр подготовку к бою «Р-Спорту».

  • У противника Александра 9 боев в UFC и 4 победы.
  • Карьера Емельяненко-младшего состоит из 28 боев и 21 победы.
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