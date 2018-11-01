Рамзан Кадыров помирил Хабиба Нурмагомедова с Тимати и спас от боя с Флойдом Мэйуэзером. Респект

Осенью 2018 года в русском ММА нет более здравомыслящего человека, чем доктор экономических наук Рамзан Кадыров.

Понятно, что у него полно консультантов, а в его инстаграм, вероятно, пишут люди из SMM-агентства, но с фактами уже не поспорить: чеченский лидер крайне адекватно и взвешенно реагировал на все, что происходило в мире единоборств.

Для начала Кадыров оперативно разрулил мегарезонансный конфликт Тимати и Хабиба. Их война в соцсетях получилась абсолютно нелепой. Сначала Нурмагомедов недооценил влияние на Дагестан и постами в инстаграме сорвал пару концертов Black Star, затем Тимур Юнусов слишком вкрадчиво попросил бойца изменить мнение, а закончилось все оскорблениями – петушарами, тварями и так далее.

ТиматиEurosport

Банальное недопонимание вылилось в серьезный медиамахач, а единственным, кто мог примирить стороны, был Рамзан Кадыров. В итоге он свел Хабиба с Тимати, они пообщались, пожали руки и разошлись без претензий. Публичная часть этой истории завершилась – ну и замечательно. Вряд ли боец подружился с рэпером, но это не так важно. Главное, что мы больше не будем читать новости о том, кто кого как и почему назвал – этот трешток был слишком унылым и надуманным.

После разборок с Хабибом и Тимати, Рамзан мягко пристыдил Зубайру Тухугова. Кадыров (или его помощники) использовал виртуозную педагогическую риторику: сначала похвалил талантливого чеченского спортсмена и отметил его готовность вписаться за друга, но потом спросил, с какой радости Тухугов так подло прописал Конору.

«Это не по-нашему. Бей молчаливо, коротко и хлестко», – посоветовал академик РАЕН. Зубайра тут же прислушался, и теперь Кадыров промоутирует ему бой с Лобовым – тот самый, который недавно зажала UFC. Опять же, конструктивный подход от Рамзана – драку Тухугова с Артемом хотят увидеть все фанаты ММА.

Третий кейс – про Флойда Мэйуэзера. После победы над Конором Хабиб испортил отношения с UFC и задумался сначала о рестлинге (совсем цирк), а потом о боксе с Флойдом (тоже абсурд, но прибыльный). Американец неожиданно принял вызов, и вокруг Нурмагомедова сформировалось ура-патриотическое облако – даже отец бойца заявил, что тот отлупит Мэйуэзера.

Флойд МэйуэзерGetty Images

Трезвое мышление сохранил только друг Флойда Кадыров, который задал лишь один риторический вопрос: «А зачем Хабибу это поражение?»

И все. Стало ясно: если даже настоящий патриот России Рамзан не верит в дагестанца на ринге, то шансов и правда нет. Так что и тут лауреат премии «Посол дружбы» однозначно честен и справедлив – ведь даже в боях с участием Адама «Льва» Кадырова интриги больше, чем в дуэли Мэйуэзера и Нурмагомедова. И поэтому нет совершенно никакого смысла в организации такого ивента. Ни в Штатах, ни в Москве, ни в Чечне.

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