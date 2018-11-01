Хабиб встретился с чемпионом Сиднея Муртазалиевым, который объявлен в международный розыск

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел в ОАЭ встречу с олимпийским чемпионом 2000 года по вольной борьбе Сагидом Муртазалиевым.

После завершения карьеры Муртазалиев пошел в политику: стал депутатом Народного собрания Дагестана от партии «Единая Россия» и управлял отделением Пенсионного фонда России по Дагестану. В 2015 году ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и организации заказных убийств и объявили в международный розыск.

Хабиб защитил титул в бою с Конором Макгрегором.

У Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

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