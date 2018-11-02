«Ну и где ты, Флойд?» Хабиб Нурмагомедов выложил видео с Мэйуэзером в октагоне
За помощью в поиске он обратился к подписчикам в инстаграме.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мэйуэзеру.
Дагестанец выложил в инстаграм видео, где Флойд входит в октагон, и подписал его: «Ну и где ты, Флойд?»
- Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором Макгрегором в рамках UFC 229. Нас ждет очередной бой века.
- Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса. Президент промоушна заявил: «Если Мэйуэзер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC».
Кадыров помирил Хабиба с Тимати и спас от боя с Флойдом. Респект
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