«Ну и где ты, Флойд?» Хабиб Нурмагомедов выложил видео с Мэйуэзером в октагоне

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мэйуэзеру.

Дагестанец выложил в инстаграм видео, где Флойд входит в октагон, и подписал его: «Ну и где ты, Флойд?»

Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором Макгрегором в рамках UFC 229. Нас ждет очередной бой века.

Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса. Президент промоушна заявил: «Если Мэйуэзер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC».

Кадыров помирил Хабиба с Тимати и спас от боя с Флойдом. Респект

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