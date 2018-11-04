UFC избавился от Деметриуса Джонсона из-за денег. То же самое чуть не случилось с Хабибом

В октябре 2017-го Деметриус Джонсон в октагоне придавил Рэя Борга локтем и вошел в историю единоборств. Гений наилегчайшего веса в 11-й раз защитил титул – рекорд Андерсона Силвы пал.

Примерно через год карьера Джонсона в UFC закончилась. Организация Дэйны Уайта обменяла Мышонка на Бена Аскрена, чемпиона сингапурского ONE. Деметриус сказал, что рад переходу и давно мечтал об азиатской экзотике, но вряд ли великий боец не жалел из-за того, как с ним обошлись.

В промежутке между рекордной защитой и стыдливым драфтом уместилась первая потеря пояса в бою с Генри Сехудо. Но вряд ли поражение – достаточное основание, чтобы лишаться одного из самых универсальных и зрелищных спортсменов.

За шесть лет безраздельного правления в наилегчайшем дивизионе Деметриус так и не стал звездой целого спорта. Фанатов он не заинтересовал и не запомнился яркими высказываниями и провокациями за пределами клетки. У бойца всего 332 тысячи фолловеров в твиттере – смешная цифра по сравнению с Конором Макгрегором.

Деметриус ДжонсонGetty Images

Такая ситуация была бы странной и нелогичной в любом другом виде спорта. Представьте, что Лионель Месси, Рафаэль Надаль или Майкл Фелпс отправятся в изгнание только потому, что не жестят в повседневной жизни.

Но даже в футболе и одиночных видах спорта любят тех, кто выделяется поведением. Ронни О’Салливан остался бы главной звездой снукера, даже если бы не выиграл ни одного турнира за сезон. Златана Ибрагимовича обсуждают, как бы далеко из Европы он ни уехал.

UFC – это не только бои, но и все, что им сопутствует. Трешток, провокации, взвешивание и нагнетание напряжения перед боем – не меньшая часть шоу, чем сама схватка. Бойцы должны одинаково хорошо драться и играть на публику – в этом мире любят показушников и актеров.

Тито Ортис, Чак Лиделл и Джордж Сент-Пьер устраивали настоящие концерты еще до Конора. Теперь Тони Фергюсон вручает Хабибу прозвище Тирамису, а Деррик Льюис постит шутки категории B в социальных сетях.

У Джонсона не было ничего из этого. Пока другие бойцы устраивали погромы, попадали в тюрьму и зарабатывали на жизнь словами за пределами клетки, Мышонок отдавался главному хобби – стримингу. Он – геймер, и это, пожалуй, единственное, за что UFC мог бы уцепиться для раскрутки Джонсона. Но Уайт и компания не захотели ломать голову ради одного бойца.

Еще один распространенный прием для сохранения интереса – смена дивизиона. Конор выступал в трех весовых категориях, а потом и вовсе устроил перформанс с Мэйуэзером. Дэниел Кормье после драматичных поединков с Джоном Джонсом вернулся, снова стал тяжем и уложил Стипе Миочича. Но Деметриус не хотел и этого – его вполне устраивало то, чем он занимался и какие деньги получал (например, 380 тысяч долларов за последний бой против Сехудо).

Проблема в том, что наилегчайший вес – самая маргинальная область UFC. Тут почти не случается эпичных нокаутов, от которых во рту сворачиваются зубы. Смотреть на толкотню ребят габаритов 13-летних тинейджеров не так интересно, как за махачем гигантов, от одного вида которых стынет кровь.

Джонсон был единственной звездой дивизиона. В его истории так и не появился крутой антигерой, чтобы оттенять его успехи и раскрыть его как личность. У Андерсона Силвы появился Чейл Соннен, у Жозе Альдо – Конор. Могучий мышонок так и остался застенчивым одиночкой, ему не с кем было разыграть диалог.

Конечно, UFC мог лучше продвигать Джонсона, ведь промоушн бойцов – такая же обязанность Уайта, как и организация громких схваток. Дэйна сказал: «Деметриус никогда не получал от фанатов любви и уважения, которых заслуживал». Как будто от него это никак не зависело. На самом деле президент UFC тоже виноват в печальном уходе Деметриуса. Напоследок он пожелал Джонсону быть намного счастливее там, куда он отправится теперь.

Но правда в том, что Мышонок не очень подходил для того, что требуется от образцовой звезды UFC. В 31 год он – наглядный пример того, что можно быть идеальным спортсменом и все равно оказаться ненужным. Побить сумасшедший рекорд – и наблюдать, как всем на это наплевать.

Похожая судьба могла ждать и Хабиба. Орел так и не врубился в подколки Конора, и ирландцу пришлось объяснять суть шоу прямо во время боя: «Это просто бизнес». Но даже Хабиб в итоге дал волю эмоциям и устроил разборку за пределами октагона. Его выходка привлекла внимание тех, кто даже не знает, что такое UFC, и теперь забвение точно не грозит Нурмагомедову. В отличие от Джонсона.

Деметриус так и останется человеком-парадоксом мира смешанных единоборств. После официального анонса его ухода из UFC фанаты лицемерно написали о том, что это позор для организации и Уайта. Но вряд ли те же самые люди, которые критиковали обмен на Аскрена, с интересом следили за Джонсоном и его дивизионом.

Уход в Сингапур – правильное, хоть и обидное решение для великого бойца, который не стал мировой знаменитостью. Теперь он отправился туда, где его точно будут уважать. Сколько бы он ни весил.

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