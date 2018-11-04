Конор Макгрегор – Майку Тайсону: «Для меня было честью попробовать твою марихуану»

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор поделился подробностями встречи с легендой – боксером Майком Тайсоном.

«Ты говорил обо мне плохие вещи в прошлом, и я был рад увидеться лично, покончить с этим и повеселиться. Ты был в хорошем настроении, и я был рад увидеть это!» – написал Конор в инстаграме, обращаясь к Тайсону.

Помимо прочего, Макгрегор похвалил марихуану с фермы Тайсона. «Марихуана, выращиваемая на твоем ранчо, и вправду хороша. Для меня было большой честью попробовать ее. Желаю тебе и твоей команде удачи в этом начинании», – добавил Конор.

В прошедшем октябре Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.

В 2017 году Тайсон приобрел 16 гектаров земли в Калифорнии для выращивания марихуаны.

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