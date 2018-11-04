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Дэниэл Кормье задушил Деррика Льюиса и защитил титул UFC в тяжелом весе

Кормье задушил Льюиса и защитил титул UFC в тяжелом весе
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

У парня, который нокаутировал Александра Волкова, не было шансов.

Американский боец смешанных единоборств Дэниэл Кормье нанес поражение соотечественнику Деррику Льюису и сохранил за собой титул UFC в тяжелом весе.

Поединок, проходивший в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 230, завершился во втором раунде – Кормье победил соперника удушающим приемом.

  • На счету 39-летнего Кормье 22 победы при одном поражении, один его бой признан несостоявшимся.
  • 33-летний Льюис выиграл 21 поединок, уступил в шести боях, один признан несостоявшимся.

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