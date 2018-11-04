Дэйна Уайт: «Хабиб Нурмагомедов может получить 50 миллионов за бой. Это реально»

Президент UFC Дэйна Уайт дал комментарий по поводу слов менеджера Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза, который заявил, что его боец выйдет на поединок только за 50 миллионов долларов.

«Конечно, это реально. И они знают, что это возможно. Они знают ответ на этот вопрос», – заявил Уайт.

Абдель-Азиз считает, что победа над Конором Макгрегором сделала из Нурмагомедова мировую звезду. Теперь Хабиб будет драться только за крупные гонорары – от 50 до 100 млн долларов.

В октябре Нурмагомедов выиграл у Макгрегора на турнире UFC 229, победив удушающим приемом в четвертом раунде.

Следующий соперника Хабиба пока не определен.

Макгрегор – Тайсону: «Для меня было честью попробовать твою марихуану»

Подписывайся на нас в фейсбуке