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Дэйна Уайт: «Хабиб Нурмагомедов может получить 50 миллионов за бой. Это реально»

Уайт: «Хабиб может получить 50 миллионов за бой. Это реально»
Eurosport

11 мин. назад

После победы над Макгрегором российский боец вправе рассчитывать на более крупные гонорары.

Президент UFC Дэйна Уайт дал комментарий по поводу слов менеджера Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза, который заявил, что его боец выйдет на поединок только за 50 миллионов долларов.

«Конечно, это реально. И они знают, что это возможно. Они знают ответ на этот вопрос», – заявил Уайт.

Абдель-Азиз считает, что победа над Конором Макгрегором сделала из Нурмагомедова мировую звезду. Теперь Хабиб будет драться только за крупные гонорары – от 50 до 100 млн долларов.

  • В октябре Нурмагомедов выиграл у Макгрегора на турнире UFC 229, победив удушающим приемом в четвертом раунде.
  • Следующий соперника Хабиба пока не определен.

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