Флойд Мэйуэзер дебютирует в MMA 31 декабря против неизвестного японца

Экс-чемпион мира по боксу в полусредней весовой категории Флойд Мэйуэзер начнет карьеру в смешанных единоборствах.

Он присоединится к японскому промоушену Rizin. Об этом представители азиатской организации объявили на пресс-конференции в Токио.

Первым поединком американца станет встреча с 20-летним японским кикбоксером Тенсином Насукавой. Бой пройдет 31 декабря на «Сайтама Супер Арене» в агломерации Большого Токио.

Мэйуэзер сообщил, что переговоры по стилю и весовой категории продолжаются, решение станет известно в течение нескольких недель.

«Мы дадим людям то, чего они еще не видели. Не очень беспокоюсь о весовой категории. Когда все сказано и сделано, мне только и нужно будет, что показать умения против другого обученного бойца. Так что мы оба хотим выйти и подарить людям наслаждение», – цитирует слова Флойда на пресс-конференции USA Today.

Тенсин Насукава провел в кикбоксинге 27 поединков и не проиграл ни одного.

Флойд Мэйуэзер – самый богатый боксер в истории вида спорта. В январе 2018-го Forbes оценивал его состояние от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.

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