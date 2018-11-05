Тух-тух, бам, тух-тух – краткое содержание теккеноподобного нокаута из ММА

В Кейптауне прошел ивент EFC 75. В одном из боев встречались южноафриканец Мзуандиле Лонгуа и норвежец Торбьорн Мэдсен.

Уже на 70-й секунде первого раунда Лонгуа вырубил соперника. Он улучил момент, грамотно попал двоечку, кибербыстро развернулся и добавил Мэдсену с локтя в челюсть. Когда скандинав уже вырубился и падал на пол, африканец для верного нокаута добавил еще два удара по лицу.

Судья успел оттолкнуть Мзуандиле от лежащего соперника, победитель рухнул на колени и отпраздновал победу.

С норвежцем все в порядке. «Я сейчас в машине скорой помощи, – сказал Торбьорн в интервью норвежскому телеканалу TV2 после боя. – Еду для обследования в госпиталь. Все хорошо. Это могло произойти, забавно. Ему удался отличный удар».

До этой встречи Мэдсен выиграл пять боев подряд, у Лонгуа было четыре победы.

Южноафриканец подписал контракт с EFC после победы в бойцовском реалити-шоу на местном ТВ.

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