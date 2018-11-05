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Rizin представил промо-ролик боя Флойд Мэйуэзер – Тенсин Насукава

Rizin представил промо-ролик боя Мэйуэзер – Насукава
Eurosport

1 час назад

Не планируй ничего на 31 декабря – придется смотреть этот бой.

Промоушен Rizin опубликовал промо-ролик поединка между Флойдом Мэйуэзером и Тенсином Насукавой.

Напомним, что бой пройдет 31 декабря на «Сайтама Супер Арене» в агломерации Большого Токио. Мэйуэзер и Насукава подерутся по специальным правилам, которые пока не анонсированы.

«Я могу бороться – немного умею это делать. А вот боксирую я очень хорошо. Посмотрим, как все произойдет. Я могу и боксировать, и бороться. При правильном настрое я могу делать все что угодно», – отметил Флойд, чьи слова приводит Boxing Scene.

  • Насукава – 20-летний японский кикбоксер. На его счету 27 поединков по правилам кикбоксинга и ни одного поражения.
  • 41-летний Мэйуэзер тоже ни разу не проигрывал: на его счету 50 боксерских поединков и 50 побед.

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