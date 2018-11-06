Imago

«Какой-то «Час пик 5» – Крис Такер и гребаный Джеки Чан вернулись». Конор высмеял дебют Флойда в ММА

«Какой-то «Час пик 5» – Крис Такер и гребаный Джеки Чан вернулись». Конор высмеял дебют Флойда в ММА
Eurosport

1 час назадОбновлено 36 мин. назад

Макгрегор в своем стиле.

31 декабря Мэйуэзер дебютирует в ММА – Флойд присоединится к японскому промоушену Rizin и встретится с бойцом Тенсином Насукавой.

Предстоящий бой вызвал бурную реакцию у Конора Макгрегора.

«Флойд, это костюм для велогонок или сауны? Ха-ха, что за ***** [фигня]. В Токио так жарко? В чем дело? Изменение климата – это не шутки, ***** [блин].

Что за ***** [фигня] здесь творится? Что за мелкий *** [пенис] рядом с тобой? Сумасшедшее дерьмо. Это какой-то «Час пик 5» – Крис Такер и гребаный Джеки Чан вернулись. Прекрасно, ***** [блин].

Ты сумасшедший маленький ублюдок, Флойд. Но я впечатлен, мужик, фиг с тобой», – написал Конор в инстаграме.

  • Бой пройдет в Сайтаме.
  • Тенсин Насукава провел в кикбоксинге 27 боев и не проиграл ни одного.
  • В августе 2017-го Флойд и Конор подрались в ринге по правилам бокса – победил американец.
Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на наш фейсбук, там всегда горячо

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Судья отменил богический гол «Атланты», но команду Вильи это не спасло

01:19
Популярные видео
Кучеров и Стэмкос промолчали весь матч, но «Тампа» додавила «Оттаву» в овертайме
 815 просмотров23 ч
Зубастые «Утки» перевернули все представления Панарина и «Коламбуса» об орнитологии
1 508 просмотровВчера в 12:54
А еще вам может понравиться